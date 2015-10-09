Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Лучше звоните Солу
Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу Сезоны
Лучше звоните Солу (2015 - …), список сезонов Better Call Saul 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Список сезонов сериала «Лучше звоните Солу»
Лучше звоните Солу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 10 эпизодов
 
Лучше звоните Солу - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 13 эпизодов
 
Related video
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Приложение киноафиши