«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер

Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»

«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция

«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть

«Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард

Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами

«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко)

«Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один

Один из самых жутких рассказов Кинга перенесут на экран — даже автора он напугал до чертиков: следующей экранизацией займется звезда «Во все тяжкие»