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Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу Актеры и роли

Актеры сериала «Лучше звоните Солу»

Актеры сериала «Лучше звоните Солу» Вся информация о сериале
Патрик Фабиан
Патрик Фабиан Patrick Fabian
Howard Hamlin Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон Bryan Cranston
Аарон Пол
Аарон Пол Aaron Paul
Марк Марголис
Марк Марголис Mark Margolis
Керри Кондон
Керри Кондон Kerry Condon
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito
Gustavo "Gus" Fring Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Jonathan Banks
Michael "Mike" Ehrmantraut Майкл МакКин
Майкл МакКин Michael McKean
Chuck McGill Майкл Мэндо
Майкл Мэндо Michael Mando
Ignacio "Nacho" Varga Боб Оденкерк
Боб Оденкерк Bob Odenkirk
Jimmy McGill
Кара Пифко Cara Pifko
Тони Далтон
Тони Далтон Tony Dalton
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн Rhea Seehorn
Kim Wexler
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