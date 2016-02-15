Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу Сезоны Сезон 2 Серия 5

Лучше звоните Солу 2015 - 2022 5 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Лучше звоните Солу»
Выключатель
Сезон 2 / Серия 1 15 февраля 2016
Пирог
Сезон 2 / Серия 2 22 февраля 2016
Амарильо
Сезон 2 / Серия 3 29 февраля 2016
Без перчаток
Сезон 2 / Серия 4 7 марта 2016
Ребекка
Сезон 2 / Серия 5 14 марта 2016
Бали Хай
Сезон 2 / Серия 6 21 марта 2016
Надувной
Сезон 2 / Серия 7 28 марта 2016
Фифи
Сезон 2 / Серия 8 4 апреля 2016
На волоске
Сезон 2 / Серия 9 11 апреля 2016
Щёлк!
Сезон 2 / Серия 10 18 апреля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат крайне раздражен тем фактом, что среда — самый загруженный рабочий день. Сможет ли он потеснить свое расписание? Ким упорно пытается накопать что-то на своих бывших работодателей.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2 72 комментария
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика 37 комментариев
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3 49 комментариев
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса
«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть
Один из самых жутких рассказов Кинга перенесут на экран — даже автора он напугал до чертиков: следующей экранизацией займется звезда «Во все тяжкие»
«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну»
«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники
Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше