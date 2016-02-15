Во 2 сезоне 5 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат крайне раздражен тем фактом, что среда — самый загруженный рабочий день. Сможет ли он потеснить свое расписание? Ким упорно пытается накопать что-то на своих бывших работодателей.
