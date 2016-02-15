Во 2 сезоне 6 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат знакомится с новым человеком и неожиданно находит в этом большую отдушину. Ким получает судьбоносное предложение, а Майк понимает, что достиг предела своих возможностей.
