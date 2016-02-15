Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив

Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл

«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»

«Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один

«Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета

Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами

20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса

«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть

«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

Один из самых жутких рассказов Кинга перенесут на экран — даже автора он напугал до чертиков: следующей экранизацией займется звезда «Во все тяжкие»