Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу Сезоны Сезон 2 Серия 2

Лучше звоните Солу 2015 - 2022 2 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Лучше звоните Солу»
Выключатель
Сезон 2 / Серия 1 15 февраля 2016
Пирог
Сезон 2 / Серия 2 22 февраля 2016
Амарильо
Сезон 2 / Серия 3 29 февраля 2016
Без перчаток
Сезон 2 / Серия 4 7 марта 2016
Ребекка
Сезон 2 / Серия 5 14 марта 2016
Бали Хай
Сезон 2 / Серия 6 21 марта 2016
Надувной
Сезон 2 / Серия 7 28 марта 2016
Фифи
Сезон 2 / Серия 8 4 апреля 2016
На волоске
Сезон 2 / Серия 9 11 апреля 2016
Щёлк!
Сезон 2 / Серия 10 18 апреля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Лучше звоните Солу» Эрмантраут отчаянно пытается отыскать пропавшие бейсбольные карточки Прайса. Чуть позже главный герой вынужден защищать его интересы уже в участке: правоохранители вызывают Джимми для важного допроса.

