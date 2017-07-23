В 3 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер стремится привлечь высокопоставленных клиентов, чтобы расплатиться со своими долгами перед Рики и Верноном. Однако эти действия мешают его теплым отношениям с мистером Андерсоном, который хочет сосредоточиться на рынке Лас-Вегаса. Рикки размышляет об отцовстве, друзья всячески поддерживают его непростой жизненный выбор. Ларри делает неприятное объявление на пресс-конференции команды. Спенсер отправляется по делам в Лас-Вегас и встречается там со своей старой подругой Хлоей, которая теперь кажется ему гораздо привлекательнее, чем несколько лет назад.