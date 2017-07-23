Меню
Футболисты 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Футболисты
Ballers 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Футболисты»

В 3 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер стремится привлечь высокопоставленных клиентов, чтобы расплатиться со своими долгами перед Рики и Верноном. Однако эти действия мешают его теплым отношениям с мистером Андерсоном, который хочет сосредоточиться на рынке Лас-Вегаса. Рикки размышляет об отцовстве, друзья всячески поддерживают его непростой жизненный выбор. Ларри делает неприятное объявление на пресс-конференции команды. Спенсер отправляется по делам в Лас-Вегас и встречается там со своей старой подругой Хлоей, которая теперь кажется ему гораздо привлекательнее, чем несколько лет назад.

Рейтинг сериала

7.5
7.6 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Футболисты» График выхода всех сериалов
Семя Экспансии Seeds of Expansion
Сезон 3 Серия 1
23 июля 2017
Нападение защиты Bull Rush
Сезон 3 Серия 2
30 июля 2017
По морде In the Teeth
Сезон 3 Серия 3
6 августа 2017
До гроба Ride and Die
Сезон 3 Серия 4
13 августа 2017
Понарошку Make Believe
Сезон 3 Серия 5
20 августа 2017
Ненавижу Нью-Йорк I Hate New York
Сезон 3 Серия 6
27 августа 2017
Рикки-слив Ricky Leaks
Сезон 3 Серия 7
3 сентября 2017
Алле-упс Alley-Oops
Сезон 3 Серия 8
10 сентября 2017
Блокировка Crackback
Сезон 3 Серия 9
17 сентября 2017
Залив Yay Area
Сезон 3 Серия 10
24 сентября 2017
