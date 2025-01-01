Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Футболисты, список сезонов
Ballers
18+
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
HBO
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Футболисты»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
21 июня 2015 - 23 августа 2015
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
17 июля 2016 - 25 сентября 2016
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
23 июля 2017 - 24 сентября 2017
Сезон 4 / Season 4
9 эпизодов
12 августа 2018 - 7 октября 2018
Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов
25 августа 2019 - 13 октября 2019
