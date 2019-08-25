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Футболисты 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Футболисты
Киноафиша Сериалы Футболисты Сезоны Сезон 5
Ballers 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Футболисты»

В 5 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер выходит на заслуженную спортивную пенсию и размышляет о прошедших годах. Однако в этот самый момент он получает заманчивое предложение – стать первым чернокожим владельцем команды в истории профессионального футбола. Чарльз пытается скрыть от друзей неприятные новости. Джо ссорится с командой и теперь должен извиниться перед всеми ребятами за создание враждебной рабочей среды. Джейсон получает бизнес-предложение всей своей жизни. Вернон проходит пробы в киберспортивную команду, а Рикки использует старые методы, чтобы справиться с новой проблемой.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Футболисты»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Протокол - для неудачников Protocol is for Losers
Сезон 5 Серия 1
25 августа 2019
Должно быть, дело в обуви Must Be the Shoes
Сезон 5 Серия 2
1 сентября 2019
Проклятие Коперника Copernicursed
Сезон 5 Серия 3
8 сентября 2019
Муниципальный Municipal
Сезон 5 Серия 4
15 сентября 2019
Крошки Crumbs
Сезон 5 Серия 5
22 сентября 2019
Развлечение Edutainment
Сезон 5 Серия 6
29 сентября 2019
Кто хочет леденец Who Wants a Lollipop
Сезон 5 Серия 7
6 октября 2019
Только игроки Players Only
Сезон 5 Серия 8
13 октября 2019
График выхода всех сериалов
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