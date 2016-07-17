Меню
Футболисты 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Футболисты
Ballers 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Футболисты»

Во 2 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер соглашается появиться в эфире популярного ток-шоу. Однако на съемках он сталкивается лицом к лицу со старым противником, что ставит под угрозу его кампанию и репутацию. Рикки получает плохие новости перед вечеринкой по случаю своего тридцатилетия. Тем временем Чарльз наслаждается своим новым статусом любимца фанатов. Однако это положение пока что может оказаться очень шатким, тем более что в команде грядут кадровые перестановки. Травма угрожает карьере Вернона, но Спенсер советует ему молчать о своей проблеме, пока это возможно. Андре вновь атакует бизнес Джо и Спенсера.

Рейтинг сериала

7.5
Список серий 2-го сезона сериала «Футболисты» График выхода всех сериалов
Лицо команды Face of the Franchise
Сезон 2 Серия 1
17 июля 2016
Войти в храм Enter the Temple
Сезон 2 Серия 2
24 июля 2016
Элиди Elidee
Сезон 2 Серия 3
31 июля 2016
Добро пожаловать в ад World of Hurt
Сезон 2 Серия 4
7 августа 2016
Как все Most Guys
Сезон 2 Серия 5
14 августа 2016
Субботник сюрпризы Saturdaze
Сезон 2 Серия 6
21 августа 2016
Каждый поймет Everybody Knows
Сезон 2 Серия 7
28 августа 2016
Laying in the Weeds
Сезон 2 Серия 8
11 сентября 2016
Миллион баксов в сумке Million Bucks in a Bag
Сезон 2 Серия 9
18 сентября 2016
День игры Game Day
Сезон 2 Серия 10
25 сентября 2016
