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Футболисты 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Футболисты
Киноафиша Сериалы Футболисты Сезоны Сезон 1
Ballers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Футболисты»

В 1 сезоне сериала «Футболисты» события разворачиваются вокруг команды профессиональных игроков в американский футбол. В высшей лиге действуют огромные расценки, но и суровые правила, которым может соответствовать отнюдь не каждый новичок. Спенсер наращивает усилия перед финальным матчем, чтобы не потерять возможность переезда в Майами с новой командой. Чарльз, недавно лишившийся места в основном составе, едва справляется с реалиями поиска новой работы. Кроме того, его преследует сумасшедшая поклонница. Тем временем Рикки ищет себе новый дом, в который он сможет привести любимую женщину.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Футболисты»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2015
Ставки повышаются Raise Up
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2015
Ближе к цели Move the Chains
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2015
Головы полетят Heads Will Roll
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2015
Точите мачете Machete Charge
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2015
Живем потихоньку Everything is Everything
Сезон 1 Серия 6
26 июля 2015
Концы Ends
Сезон 1 Серия 7
2 августа 2015
Газовый свет Gaslighting
Сезон 1 Серия 8
9 августа 2015
В лобовую Head-On
Сезон 1 Серия 9
16 августа 2015
Фламинго Flamingos
Сезон 1 Серия 10
23 августа 2015
График выхода всех сериалов
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