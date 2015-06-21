В 1 сезоне сериала «Футболисты» события разворачиваются вокруг команды профессиональных игроков в американский футбол. В высшей лиге действуют огромные расценки, но и суровые правила, которым может соответствовать отнюдь не каждый новичок. Спенсер наращивает усилия перед финальным матчем, чтобы не потерять возможность переезда в Майами с новой командой. Чарльз, недавно лишившийся места в основном составе, едва справляется с реалиями поиска новой работы. Кроме того, его преследует сумасшедшая поклонница. Тем временем Рикки ищет себе новый дом, в который он сможет привести любимую женщину.