В 4 сезоне 1 серии сериала «Нетипичный» первые дни совместной жизни Сэма и Захида идут не очень хорошо. В это же время Эльза ужасно переживает из-за отъезда сына из дома. Кейси сомневается в том, стоит ли ей рассказывать Дагу всю правду об Иззи.
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