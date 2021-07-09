В 4 сезоне 2 серии сериала «Нетипичный» главный герой упорно пытается поднять свои оценки по учебе, его сестра Кейси также ужасно страдает из-за напряженного графика. Тем временем Эльза возвращается к своим подозрениям после неожиданной встречи.
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