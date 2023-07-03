Вышел новый трейлер финального сезона «Атаки титанов»

На выставке Anime Expo в Лос-Анджелесе студия MAPPA презентовала новый трейлер последней серии заключительного четвертого сезона аниме-сериала «Атака титанов».

Шоу основано на одноименной манге Хадзимэ Исаямы и повествует о мире, в котором большая часть человечества была уничтожена огромными гигантами Титанами. Остатки людей скрылись в городах и деревнях острова Парадиз, окруженных высокими стенами, преодолеть которые не под силу даже Титанам. В центре сюжета — юный Эрен Йегер, мечтающий вырваться за пределы стен и уничтожить всех монстров, которые так долго угнетали его народ.

В четвертом сезоне человечество оказывается под угрозой уничтожения, поскольку сошедший с ума Эрен высвобождает всю мощь Титанов. Полный решимости истребить народы, угрожающие Парадизу, он направляет армию Колоссальных титанов к берегам государства Марли. Бывшие друзья и враги Эрена объединяются друг с другом, чтобы остановить его.

Режиссером финального эпизода выступил Юитиро Хаяси, ранее работавший над мультсериалами «Безумный азарт» и «Дорохэдоро».

Последняя серия четвертого сезона «Атаки титанов» выйдет на экраны осенью этого года.