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Киноафиша Новости Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске»

Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске»

2 ноября 2023 14:33
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске»

Решающая битва состоится 4 ноября.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал премьеру финального эпизода популярного аниме-сериала «Атака титанов». Серия, хронометраж которой составит 85 минут, станет доступна на стриминге 4 ноября в 22:00 по московскому времени. В этот же день концовка «Атаки титанов» выйдет в Японии и других странах.

«Атака титанов» основана на одноименной манге. Дебютировав в 2013 году, этот аниме-сериал стал настоящим культурным феноменом, обзаведясь многочисленной армией поклонников не только среди любителей японской мультипликации. Ранее «Кинопоиск» посвятил этому проекту отдельное видеоэссе.

События сериала имеют место в фэнтезийном мире, где людям угрожают гигантские титаны, питающиеся человеческой плотью. Пытаясь себя уберечь, люди скрываются в городе, окруженном высокими стенами. В четвертом сезоне Эрен Йегер решается уничтожить внешний мир ради спасения своих близких, но ему стремится воспрепятствовать Альянс, возглавляемый Микасой и Армином. Они отправляются в крепость Салта, чтобы остановить Гул Земли, перехватив Титана-прародителя. Эрен и Альянс не готовы идти ни на какие уступки, так что эпичная решающая битва неминуема.

Заключительный эпизод будет доступен на «Кинопоиске» в озвучении студии DEEP, ранее работавшей над дублированием сериалов «Хикара и Го», «Подземелье Токио», «Благословение небожителей» и других.

Фото: MAPPA
Елена Королева
Елена Королева
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