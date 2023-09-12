Заключительная часть финального сезона «Атаки титанов» получила тизер и дату премьеры

Японская студия MAPPA представила проморолик последней части заключительного сезона культового аниме-сериала «Атака титанов». Также было объявлено, что новые серии начнут выходить 4 ноября. Синопсис финальных эпизодов гласит:

«Судьба мира висит на волоске, когда Эрен высвобождает величайшую силу Титанов. С пылкой решимостью уничтожить всех, кто угрожает Элдии, он ведет неудержимую армию Колоссальных Титанов к Марли. Теперь разношерстная команда бывших товарищей и врагов Эрен пытается остановить его непреклонную миссию, но удастся ли им это?»

Сериал «Атака титанов» основан на одноименной манге Хадзимэ Исаямы, которая выходила с 2009 по 2021 год. Манга завершилась в апреле 2021 года, насчитывая 139 глав, которые уложились в 34 тома. В 2013 году вышел первый сезон аниме-адаптации, тогда как второй сезон увидел свет в 2017 году. За ним последовал третий сезон, разбитый на две части (они вышли в 2018 и 2019 годах). Финальный четвертый сезон стартовал в эфире в декабре 2020 года, когда вышла первая часть, насчитывающая 16 эпизодов. Вторая часть из 12 серий вышла на экраны в январе прошлого года. Третья часть четвертого сезона была поделена на две главы: первая стала доступна 4 марта этого года, тогда как предстоящая вторая, как уже было сказано выше, выйдет 4 ноября.