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Киноафиша Новости Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала

Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала

23 мая 2023 12:33
Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала

По словам создателя аниме, работа над заключительной серией завершена лишь наполовину.

Режиссер сверхпопулярного аниме-сериала «Атака титанов» Юитиро Хаяси опубликовал Key Visual (ключевой визуальный образ) будущего финала шоу и поделился свежей информацией о процессе создания заключительной серии. В интервью для интернет-портала Attack on Titan Wiki он заявил, что работа над проектом еще далека от завершения:

«С выпуском Key Visual продолжения финального сезона «Атаки титанов» разработка шоу становится на шаг ближе к своему завершению. Однако процесс производства все еще находится лишь на середине пути. Поэтому я совсем не чувствую, что моя работа подходит к концу. Неужели конец когда-то настанет?».

Режиссер «Атаки титанов» высказался о предстоящем финале сериала

Сразу после публикации Key Visual многие фанаты обратили внимание на умиротворенную атмосферу этого изображения, идущую вразрез с настроением финального сезона. Хаяси согласился с этим замечанием и отметил, что таким образом хочет подстегнуть воображение аудитории:

«Я думаю, что это изображение станет ключевым образом для последнего сезона. Возможно, вас удивит, что его настроение противоположно тому, что испытывали персонажи до сих пор. Но я решил пойти по простому пути… Я думаю, что картины, на которых ничего нет, бросают вызов воображению. Я бы мог поделиться другими подробностями, но их объяснение было бы неинтересно и наполнено спойлерами, поэтому я надеюсь, что вы подключите свое воображение и продолжите с нетерпением ждать финальной части аниме».

Ожидается, что финал «Атаки титанов» выйдет на экраны осенью 2023 года. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Фото: Wit Studio
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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