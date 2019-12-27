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Дар 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дар
Киноафиша Сериалы Дар Сезоны Сезон 1

Atiye 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дар»

В 1 сезоне сериала «Дар» действие разворачивается вокруг талантливой турецкой художницы по имени Атийе. На первый взгляд, она абсолютно счастлива: у нее есть идеальный бойфренд по имени Озан и любимая работа, приносящая хороший заработок. Хрупкая идиллия главной героини разрушается, когда архитектор по имени Эркан случайно натыкается на загадочный артефакт во время раскопок. Каким-то образом этот предмет связан с художницей. Но ответы на вопросы Атийе должна найти самостоятельно. Сможет ли она открыть новую грань себя без потери прежней жизни?

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Дар График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 декабря 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 декабря 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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