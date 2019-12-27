В 1 сезоне сериала «Дар» действие разворачивается вокруг талантливой турецкой художницы по имени Атийе. На первый взгляд, она абсолютно счастлива: у нее есть идеальный бойфренд по имени Озан и любимая работа, приносящая хороший заработок. Хрупкая идиллия главной героини разрушается, когда архитектор по имени Эркан случайно натыкается на загадочный артефакт во время раскопок. Каким-то образом этот предмет связан с художницей. Но ответы на вопросы Атийе должна найти самостоятельно. Сможет ли она открыть новую грань себя без потери прежней жизни?