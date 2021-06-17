В 3 сезоне сериала «Дар» события разворачиваются вокруг бывшей турецкой художницы по имени Атийе и археолога Эркане, которые оказываются связаны после обнаружения загадочного артефакта. В новых эпизодах главные герои продолжают поиски пропавшей дочери Аден. Атийе периодически наблюдает символические видения. По идее, именно они должны привести ее к девочке. Однако на этом пути ее ждет множество различных преград. Впоследствии Атийе и Экран узнают о существовании загадочного сообщества, которое имеет непосредственное отношение ко всему происходящему в мире.