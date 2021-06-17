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Дар 2019 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Дар
Киноафиша Сериалы Дар Сезоны Сезон 3

Atiye 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Дар»

В 3 сезоне сериала «Дар» события разворачиваются вокруг бывшей турецкой художницы по имени Атийе и археолога Эркане, которые оказываются связаны после обнаружения загадочного артефакта. В новых эпизодах главные герои продолжают поиски пропавшей дочери Аден. Атийе периодически наблюдает символические видения. По идее, именно они должны привести ее к девочке. Однако на этом пути ее ждет множество различных преград. Впоследствии Атийе и Экран узнают о существовании загадочного сообщества, которое имеет непосредственное отношение ко всему происходящему в мире.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Дар График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
17 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
17 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
17 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
17 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
17 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
17 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
17 июня 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
17 июня 2021
График выхода всех сериалов
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