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Дар 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дар
Киноафиша Сериалы Дар Сезоны Сезон 2

Atiye 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дар»

Во 2 сезоне сериала «Дар» зрители узнают продолжение истории художницы по имени Атийе. Долгое время она жила совершенно обычной жизнью и даже не предполагала, что ее ждет впереди. Все меняется, когда главная героиня случайно сталкивается с археологом по имени Эркан. Во время раскопок он находит странный артефакт, как-то связанный с девушкой. В новых эпизодах Атийе оказывается в совершенно новой для себя реальности, где снова сталкивается с Эрканом. В то же время за художницей неусыпно следит Ханна, которая действует по указке Сердара. Впоследствии Атийе удается найти связь между Сердаром и рудником Эркана. Но что же он скрывает?

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Дар График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
10 сентября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
10 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
10 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
10 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 сентября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 сентября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
10 сентября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
10 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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