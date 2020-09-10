Во 2 сезоне сериала «Дар» зрители узнают продолжение истории художницы по имени Атийе. Долгое время она жила совершенно обычной жизнью и даже не предполагала, что ее ждет впереди. Все меняется, когда главная героиня случайно сталкивается с археологом по имени Эркан. Во время раскопок он находит странный артефакт, как-то связанный с девушкой. В новых эпизодах Атийе оказывается в совершенно новой для себя реальности, где снова сталкивается с Эрканом. В то же время за художницей неусыпно следит Ханна, которая действует по указке Сердара. Впоследствии Атийе удается найти связь между Сердаром и рудником Эркана. Но что же он скрывает?