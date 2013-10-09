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Стрела 2012 - 2020 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Стрела»
Город Героев
Сезон 2 / Серия 1 9 октября 2013
Личность
Сезон 2 / Серия 2 16 октября 2013
Сломанные куклы
Сезон 2 / Серия 3 23 октября 2013
Горнило
Сезон 2 / Серия 4 30 октября 2013
Лига убийц
Сезон 2 / Серия 5 6 ноября 2013
Держи врагов ближе
Сезон 2 / Серия 6 13 ноября 2013
Штат против Куинн
Сезон 2 / Серия 7 20 ноября 2013
Учёный
Сезон 2 / Серия 8 4 декабря 2013
Три призрака
Сезон 2 / Серия 9 11 декабря 2013
Радиус поражения
Сезон 2 / Серия 10 15 января 2014
Слепая зона
Сезон 2 / Серия 11 22 января 2014
Волнения
Сезон 2 / Серия 12 29 января 2014
Наследница демона
Сезон 2 / Серия 13 5 февраля 2014
Время умирать
Сезон 2 / Серия 14 26 февраля 2014
Обещание
Сезон 2 / Серия 15 5 марта 2014
Отряд Самоубийц
Сезон 2 / Серия 16 19 марта 2014
Хищные Птицы
Сезон 2 / Серия 17 26 марта 2014
Дэфстроук
Сезон 2 / Серия 18 2 апреля 2014
Человек в капюшоне
Сезон 2 / Серия 19 16 апреля 2014
В ярости
Сезон 2 / Серия 20 23 апреля 2014
Город в крови
Сезон 2 / Серия 21 30 апреля 2014
Улицы в огне
Сезон 2 / Серия 22 7 мая 2014
Немыслимое
Сезон 2 / Серия 23 14 мая 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Стрела» Оливер лишается списка, прежде определявшего все его действия. В городе происходит кража медикаментов, предназначавшихся Глейдз Мемориал. Если ничего не предпринять, больницу закроют.

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