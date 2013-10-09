Во 2 сезоне 16 серии сериала «Стрела» судьба сталкивает Диггла с Отрядом самоубийц, организованным для выполнения рискованных заданий. В команду входят самые опасные преступники континента, включая давнего врага Джона, наемника Дэдшота.
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