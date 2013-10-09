Во 2 сезоне 10 серии сериала «Стрела» в городе происходят взрывы, однако полиция не в состоянии вычислить преступников. В дело вмешивается Оливер, намеренный предотвратить новый теракт. Как оказалось, за происходящим стоит некий Шрапнель.
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