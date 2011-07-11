В 3 сезоне 6 серии сериала «Время приключений» концерт, устроенный Финном, прерывает важное сообщение из Пупырчатого королевства: потерялась принцесса. Герои отправляются на ее поиски и находят народец, угнетаемый злым чудовищем.
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