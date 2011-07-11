В 3 сезоне 16 серии сериала «Время приключений» герои приходят в гости к Принцессе Ягодке, которая сообщает, что армия ассасинов собирается ее убить. Финн предлагает защитить ее жизнь. Джейк знакомится с котенком и дает ему невыполнимое обещание.