В 3 сезоне 16 серии сериала «Время приключений» герои приходят в гости к Принцессе Ягодке, которая сообщает, что армия ассасинов собирается ее убить. Финн предлагает защитить ее жизнь. Джейк знакомится с котенком и дает ему невыполнимое обещание.
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