В 3 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» герои попадают в замок на вечеринку, которую устроил аноним, где все гости используют маски и псевдонимы. Таинственный хозяин сообщает, что праздник оказался ловушкой и он готов убить всех в доме.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Авторизация по e-mail