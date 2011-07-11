В 3 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» герои попадают в замок на вечеринку, которую устроил аноним, где все гости используют маски и псевдонимы. Таинственный хозяин сообщает, что праздник оказался ловушкой и он готов убить всех в доме.