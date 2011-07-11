В 3 сезоне 19 серии сериала «Время приключений» герои находят сокровища благодаря древней карте. Ими оказываются старинные видеокассеты с секретами, которые закопал Снежный Король. Джейк и Финн изучают чужие тайны и узнают нечто интересное…
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