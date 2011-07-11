В 3 сезоне 10 серии сериала «Время приключений» обсуждение секретов прерывается появлением Повелителя дверей, который крадет важные для героев вещи. Попасть к нему в королевство может только музыкальная группа, поэтому ребята решают ее организовать.
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