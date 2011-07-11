В 3 сезоне 4 серии сериала «Время приключений» Снежный Король оказывает знаки внимания Принцессе Завтрак. Ей не нравится такая компания, и она вызывает Финна с Джейком, чтобы разобраться с проблемным гостем. Обиженный злодей решает отомстить.