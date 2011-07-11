В 3 сезоне 2 серии сериала «Время приключений» герои попали в город-арену, принадлежащую Убой Королю. Теперь они будут сражаться с гладиаторами-духами за право стать чемпионами. Главное испытание в том, что победителем может стать только один.
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