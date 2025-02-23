Отзывы о сериале «Ополченский романс»

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Ополченский романс
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Елена Лопес
23 февраля 2025, 10:53
Оценка
"Ополченский романс" Очень классный фильм! спасибо всей команде создателей, спасибо за книгу, отдельное спасибо актеру Алексею Верткову все очень содержательно, глубоко,честно и точно!! на таких фильмах нужно детей воспитывать!! и показывать в прайм тайм по ВСЕМ каналам ТВ!!
23 февраля 2025, 10:53
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abu-simak
1 марта 2025, 02:24
в ответ на сообщение
Елена Лопес от 23 февраля 2025, 10:53
Оценка
Ваши слова бы, да Богу в уши. Решились только НТВ, федеральные каналы и кинотеатры продолжают кормить нас -вном, а тут такой бриллиант. Сериал потрясающий, снят на уровне Балабанова, а такого количества запоминающихся и хорошо сыгранных фактурных персонажей после распада СССР не было вообще ни в одном российском фильме или сериале.
1 марта 2025, 02:24
0
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Weteran Mc
21 мая 2025, 03:12
Оценка
"Ополченский романс" - отечественный восьмисерийный сериал, снятый по одноимённой книге Захара Прилепина.
Действия происходят в Донецке 2014 года. Сюжет повествует о двух группах ополчения, состоящих из простых жителей востока Украины, которые на себе и на своих близких ощутили всё зверство граждан одной с ними страны, не поддерживающих их взгляды.
Так же история рассказывает о русском журналисте, работающим на немецкое издательство, который хочет, чтобы был мир во всём мире и не верит в то, что творят местные "укропы", пока сам не попадает к ним в плен.
Эта военная драма современности смотрится довольно интересно, хоть и снята в немного скучном и не торопливом темпе.
В сериале нет однозначно хороших или плохих персонажей — у каждого героя своя правда, свои мотивы и своя боль.
Но в любом случае - это качественный проект и его точно стоит посмотреть.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
21 мая 2025, 03:12
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Действия происходят в Донецке 2014 года. Сюжет повествует о двух группах ополчения, состоящих из простых жителей востока Украины, которые на себе и на своих близких ощутили всё зверство граждан одной с ними страны, не поддерживающих их взгляды.
Так же история рассказывает о русском журналисте, работающим на немецкое издательство, который хочет, чтобы был мир во всём мире и не верит в то, что творят местные "укропы", пока сам не попадает к ним в плен.
Эта военная драма современности смотрится довольно интересно, хоть и снята в немного скучном и не торопливом темпе.
В сериале нет однозначно хороших или плохих персонажей — у каждого героя своя правда, свои мотивы и своя боль.
Но в любом случае - это качественный проект и его точно стоит посмотреть.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
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