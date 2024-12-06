Меню
Фантастика (2022), 3 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Fantastika
12+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
6 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 40 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий телешоу Фантастика
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 3
Серия 1
6 декабря 2024
Выпуск 2
Сезон 3
Серия 2
13 декабря 2024
Выпуск 3
Сезон 3
Серия 3
20 декабря 2024
Выпуск 4
Сезон 3
Серия 4
27 декабря 2024
Выпуск 5
Сезон 3
Серия 5
3 января 2025
Выпуск 6
Сезон 3
Серия 6
11 января 2025
Выпуск 7
Сезон 3
Серия 7
17 января 2025
Выпуск 8. Финал
Сезон 3
Серия 8
24 января 2025
