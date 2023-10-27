Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Фантастика (2022), 2 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Фантастика
Сезоны
Сезон 2
Fantastika
12+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
27 октября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 50 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий телешоу Фантастика
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2
Серия 1
27 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 2
Серия 2
3 ноября 2023
Выпуск 3
Сезон 2
Серия 3
10 ноября 2023
Выпуск 4
Сезон 2
Серия 4
17 ноября 2023
Выпуск 5
Сезон 2
Серия 5
24 ноября 2023
Выпуск 6
Сезон 2
Серия 6
1 декабря 2023
Выпуск 7
Сезон 2
Серия 7
8 декабря 2023
Выпуск 8
Сезон 2
Серия 8
15 декабря 2023
Выпуск 9
Сезон 2
Серия 9
22 декабря 2023
Выпуск 10
Сезон 2
Серия 10
29 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667