Фантастика (2022), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Фантастика
Сезоны
Сезон 1
Fantastika
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 сентября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 50 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий 1-го сезона телешоу «Фантастика»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1
Серия 1
23 сентября 2022
Выпуск 2
Сезон 1
Серия 2
30 сентября 2022
Выпуск 3
Сезон 1
Серия 3
7 октября 2022
Выпуск 4
Сезон 1
Серия 4
14 октября 2022
Выпуск 5
Сезон 1
Серия 5
21 октября 2022
Выпуск 6
Сезон 1
Серия 6
28 октября 2022
Выпуск 7
Сезон 1
Серия 7
4 ноября 2022
Выпуск 8
Сезон 1
Серия 8
11 ноября 2022
Выпуск 9
Сезон 1
Серия 9
18 ноября 2022
Финал
Сезон 1
Серия 10
25 ноября 2022
