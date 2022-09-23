Меню
Фантастика (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Фантастика
Киноафиша Сериалы Фантастика Сезоны Сезон 1
Fantastika 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий 1-го сезона телешоу «Фантастика»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2022
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2022
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2022
Финал
Сезон 1 Серия 10
25 ноября 2022
