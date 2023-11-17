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Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами

Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами

17 ноября 2023 20:11
Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами

Саркастическое драмеди о темной стороне глянцевой жизни.

Онлайн-кинотеатр KION и компания MEDIASLOVO объявили о старте съемок сериала «Первый номер», над которым работает режиссер Клим Козинский. В основной актерский состав проекта вошли такие звезды российского кино, как Евгений Цыганов, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Надежда Михалкова и Александра Бортич.

Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами

Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами

Главный герой — любитель женщин Константин Иноземцев (Цыганов), некогда бывший популярным писателем. Несмотря на то, что его слава и успех прошли, он по-прежнему ни в чем себе не отказывает, все больше погрязая в долгах. Однажды Константин получает возможность вновь вывести свою карьеру на пик, получив место главного редактора теряющего позиции глянцевого журнала. Косте дается месяц на подготовку первого выпуска обновленного журнала. Вместе с тем герою попытается вернуть любовь всей своей жизни и доказать окружающим свою состоятельность.

Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами

Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами

Именитый актерский состав дополнили Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова, Леонид Ярмольник, Павел Устюгов и другие.

Сценарий сериала написал известный автор Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки»). Помогали ему Дмитрий Минаев и Вадим Свешников.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Елена Королева
Елена Королева
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