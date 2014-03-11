Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shetland 2013, season 2

Shetland season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Shetland Seasons Season 2
Shetland 16+
Original title Episode 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Shetland" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Шетланд» зрители знакомятся сразу с тремя детективными историями на основе романов Энн Кливз «Черный ворон», «Мертвая вода» и «Голубая молния». Расследования ведут детектив Джимми Перез и сержант полиции Элисон Макинтош по прозвищу Тош. События начинаются, когда на пустынном берегу рядом с хижиной отшельника Магнуса Бэйна обнаруживается тело школьницы Кэтрин. Выясняется, что девятнадцать лет назад этого странного и нелюдимого человека уже подозревали в похожем преступлении, но его вина так и не была доказана. Похоже, убитая Кэтрин незадолго до гибели интересовалась этой историей.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.3 IMDb

Shetland List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Episode 1
Season 2 Episode 1
11 March 2014
Episode 2
Season 2 Episode 2
18 March 2014
Episode 3
Season 2 Episode 3
25 March 2014
Episode 4
Season 2 Episode 4
1 April 2014
Episode 5
Season 2 Episode 5
8 April 2014
Episode 6
Season 2 Episode 6
15 April 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more