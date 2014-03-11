Во 2-м сезоне сериала «Шетланд» зрители знакомятся сразу с тремя детективными историями на основе романов Энн Кливз «Черный ворон», «Мертвая вода» и «Голубая молния». Расследования ведут детектив Джимми Перез и сержант полиции Элисон Макинтош по прозвищу Тош. События начинаются, когда на пустынном берегу рядом с хижиной отшельника Магнуса Бэйна обнаруживается тело школьницы Кэтрин. Выясняется, что девятнадцать лет назад этого странного и нелюдимого человека уже подозревали в похожем преступлении, но его вина так и не была доказана. Похоже, убитая Кэтрин незадолго до гибели интересовалась этой историей.