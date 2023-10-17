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Постер к 1-му сезону сериала Родные люди
Киноафиша Сериалы Родные люди Сезоны Сезон 1

Rodnye lyudi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Родные люди»

В 1-м сезоне сериала «Родные люди» зрители познакомятся с героями, которые провели свою молодость в 1990-е годы. Их свела вместе студенческая жизнь, но с тех пор утекло уже много воды. После окончания учебы ребята и девушки занялись обустройством личной жизни и карьеры. Теперь все они живут на большом расстоянии, но по-прежнему с теплом относятся друг к другу. День рождения любимого преподавателя – отличный повод собраться вместе. Сокурсники собираются на праздник, но перед тем, как начнется торжественная часть, каждому из них придется пережить немало событий.

График выхода новых серий Родные люди 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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