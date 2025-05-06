Меню
Ждать ли 2 сезон «Улицы Шекспира» на Okko: возвращения Михая придется подождать
Первая глава закончилась, но точку создатели так и не поставили.
2 комментария
6 мая 2025 14:15
Обожаем, блин, цыган: о чем будет и когда выйдет 2 сезон «Улицы Шекспира» (Михей скорее жив, чем мертв)
В ближайшее время новых серий можно точно не ждать.
Написать
29 апреля 2025 08:27
«Кармелита», 20 лет спустя? Чем цепляет «Цыгане. Улица Шекспира» — один из самых красивых сериалов года
Яркая картинка, задорные песни и интригующий сюжет.
Написать
5 марта 2025 15:13
