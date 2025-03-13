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Улица Шекспира
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Отзывы о сериале «Улица Шекспира»
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Руслан Пермяков
13 марта 2025, 20:22
Оценка
Меня сразу заинтересовала эта история – хотелось увидеть цыганскую культуру с более глубокой и серьезной стороны, и сериал действительно оправдал ожидания. Вместе с Михаилом (или Михаем) в исполнении Дмитрия Чеботарева мы возвращаемся в провинциальный Вышегорск, где правит барон Червоня. Михай считал, что путь домой ему закрыт, но арест дочери, о которой он только недавно узнал, меняет все. Теперь ему предстоит вновь окунуться в свою культуру, разобраться в раскладе сил и найти способ спасти ее. Сюжет захватывает неожиданными поворотами, герои яркие и запоминающиеся. Чеботарев безупречно передает двойственность своего персонажа – столичного адвоката и человека, который, несмотря ни на что, помнит свои корни. Буду смотреть дальше – интересно, чем все закончится.
13 марта 2025, 20:22
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Киноафиша.инфо
14 марта 2025, 20:50
в ответ на сообщение
Руслан Пермяков от 13 марта 2025, 20:22
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
14 марта 2025, 20:50
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Анапест Анапест
3 июня 2025, 23:19
Оценка
Это просто овтратительно. Бессмысленное безумие насилия, воспевание отвратительных, изживших себя еще в самом своем зачатке традиций. Непонятно что хотят сказать авторы. Что это все хорошо и правильно? Мрак, мерзость и погань
3 июня 2025, 23:19
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:34
в ответ на сообщение
Анапест Анапест от 3 июня 2025, 23:19
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:34
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