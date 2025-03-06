Оповещения от Киноафиши
Улица Шекспира 1 сезон смотреть онлайн

Ulica Shekspira 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Улица Шекспира»

В 1-м сезоне сериала «Улица Шекспира» Михаил работает адвокатом. Его частная практика имеет успех, и многие люди стремятся стать его клиентами. Однажды к нему приходит цыганка Диана. С Михаилом ее связывают давно закончившиеся любовные отношения, теперь же она сознается, что у них есть общая дочь Яна. Девушка оказалась в тюрьме, и мать просит Михаила вытащить ее. Она ставит ультиматум: если он не поможет, его тайну узнают все. Дело в том, что Михаила на самом деле зовут Михай Деметр. Он цыган, который когда-то был изгнан из табора и разлучен с Дианой. Ему ничего не оставалось, и он круто изменил свою жизнь, начав ее под чужим именем.

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 17 голосов
6.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Улица Шекспира»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 марта 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 апреля 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2025
