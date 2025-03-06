В 1-м сезоне сериала «Улица Шекспира» Михаил работает адвокатом. Его частная практика имеет успех, и многие люди стремятся стать его клиентами. Однажды к нему приходит цыганка Диана. С Михаилом ее связывают давно закончившиеся любовные отношения, теперь же она сознается, что у них есть общая дочь Яна. Девушка оказалась в тюрьме, и мать просит Михаила вытащить ее. Она ставит ультиматум: если он не поможет, его тайну узнают все. Дело в том, что Михаила на самом деле зовут Михай Деметр. Он цыган, который когда-то был изгнан из табора и разлучен с Дианой. Ему ничего не оставалось, и он круто изменил свою жизнь, начав ее под чужим именем.