Seinfeld 1989 - 1998, season 9

Seinfeld season 9 poster
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 25 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Seinfeld" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Сайнфелд» Крамер использует масло в качестве солнцезащитного крема. Коллеги Джорджа хотят заставить его уйти. Джерри смеется над пупком своей пассии. Крамер нанимает стажера. Элейн вновь встречается с Дэвидом Падди. Джерри открывает свои чувства. К Элейн пристают евреи. Джордж оказывает помощь отцу продавать компьютеры. Родители Джерри нанимают свою подругу Иззи Мандельбаум, чтобы она стала личным тренером Джерри. Крамера бесят рекламные брошюры, которые он по-прежнему получает на почту. Элейн влюбляется в молодого человека из-за его невероятной улыбки. Отец и мать Джорджа стараются избежать общения с ним.

Series rating

8.9 IMDb
"Seinfeld" season 9 list of episodes. TV series release schedule
The Butter Shave
Season 9 Episode 1
25 September 1997
The Voice
Season 9 Episode 2
2 October 1997
The Serenity Now
Season 9 Episode 3
9 October 1997
The Blood
Season 9 Episode 4
16 October 1997
The Junk Mail
Season 9 Episode 5
30 October 1997
The Merv Griffin Show
Season 9 Episode 6
6 November 1997
The Slicer
Season 9 Episode 7
13 November 1997
The Betrayal
Season 9 Episode 8
20 November 1997
The Apology
Season 9 Episode 9
11 December 1997
The Strike
Season 9 Episode 10
18 December 1997
The Dealership
Season 9 Episode 11
8 January 1998
The Reverse Peephole
Season 9 Episode 12
15 January 1998
The Cartoon
Season 9 Episode 13
29 January 1998
The Strongbox
Season 9 Episode 14
5 February 1998
The Wizard
Season 9 Episode 15
26 February 1998
The Burning
Season 9 Episode 16
19 March 1998
The Bookstore
Season 9 Episode 17
9 April 1998
The Frogger
Season 9 Episode 18
23 April 1998
The Maid
Season 9 Episode 19
30 April 1998
The Puerto Rican Day
Season 9 Episode 20
7 May 1998
The Clip Show (1) (a.k.a. The Chronicle (1))
Season 9 Episode 21
14 May 1998
The Clip Show (2) (a.k.a. The Chronicle (2))
Season 9 Episode 22
14 May 1998
The Finale (1)
Season 9 Episode 23
14 May 1998
The Finale (2)
Season 9 Episode 24
14 May 1998
TV series release schedule
