В 9-м сезоне сериала «Сайнфелд» Крамер использует масло в качестве солнцезащитного крема. Коллеги Джорджа хотят заставить его уйти. Джерри смеется над пупком своей пассии. Крамер нанимает стажера. Элейн вновь встречается с Дэвидом Падди. Джерри открывает свои чувства. К Элейн пристают евреи. Джордж оказывает помощь отцу продавать компьютеры. Родители Джерри нанимают свою подругу Иззи Мандельбаум, чтобы она стала личным тренером Джерри. Крамера бесят рекламные брошюры, которые он по-прежнему получает на почту. Элейн влюбляется в молодого человека из-за его невероятной улыбки. Отец и мать Джорджа стараются избежать общения с ним.