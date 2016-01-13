Menu
Dual Survival (2010), season 7

Season premiere 13 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Dual Survival" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Выжить вместе» ведущие вновь сменяются. Новыми партнерами по выживанию становятся Грейди и Билл, а их первой миссией оказывается путешествие на ледниковый вулканический пик в Чилийских Андах. На месте они сталкиваются с ветром со скоростью 70 миль в час, сильным снегопадом и минусовыми температурами. Прячась в пещерных убежищах, они рискуют отравиться ядовитыми газами и с трудом добывают огонь. Но это приключение – лишь начало, в этом сезоне ребят ждут также влажный тропический лес в Чили в сезон дождей, древние развалины в сердце Амазонки и сплав на лодках по обмелевшему бассейну реки Замбези.

TV Show rating

0.0
7.4 IMDb
Fire and Ice
Season 7 Episode 1
13 January 2016
Long Way Home
Season 7 Episode 2
20 January 2016
Take Me to the River
Season 7 Episode 3
27 January 2016
Eat or be Eaten
Season 7 Episode 4
3 February 2016
Scorched Earth
Season 7 Episode 5
10 February 2016
On Thin Ice
Season 7 Episode 6
17 February 2016
High and Dry
Season 7 Episode 7
24 February 2016
Cuban Crisis
Season 7 Episode 8
2 March 2016
Saturation Point
Season 7 Episode 9
9 March 2016
Live to Tell
Season 7 Episode 10
16 March 2016
