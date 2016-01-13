В 7-м сезоне шоу «Выжить вместе» ведущие вновь сменяются. Новыми партнерами по выживанию становятся Грейди и Билл, а их первой миссией оказывается путешествие на ледниковый вулканический пик в Чилийских Андах. На месте они сталкиваются с ветром со скоростью 70 миль в час, сильным снегопадом и минусовыми температурами. Прячась в пещерных убежищах, они рискуют отравиться ядовитыми газами и с трудом добывают огонь. Но это приключение – лишь начало, в этом сезоне ребят ждут также влажный тропический лес в Чили в сезон дождей, древние развалины в сердце Амазонки и сплав на лодках по обмелевшему бассейну реки Замбези.