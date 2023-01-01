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Мужчины в горах
Сезоны
Мужчины в горах, список сезонов
Mountain Men
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
42 минуты
Телеканал
History
Список сезонов телешоу «Мужчины в горах»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
31 мая 2012 - 19 июля 2012
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
9 июня 2013 - 29 сентября 2013
Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов
1 июня 2014 - 14 сентября 2014
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
18 июня 2015 - 1 октября 2015
Сезон 5 / Season 5
16 эпизодов
12 мая 2016 - 15 сентября 2016
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
8 июня 2017 - 21 сентября 2017
Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов
19 июля 2018 - 1 ноября 2018
Сезон 8 / Season 8
13 эпизодов
6 июня 2019 - 5 сентября 2019
Сезон 9 / Season 9
16 эпизодов
4 июня 2020 - 28 января 2021
Сезон 10 / Season 10
10 эпизодов
3 июня 2021 - 12 августа 2021
Сезон 11 / Season 11
13 эпизодов
1 сентября 2022 - 8 декабря 2022
Сезон 12 / Season 12
7 эпизодов
24 августа 2023 - 12 октября 2023
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