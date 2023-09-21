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Постер к 1-му сезону сериала Первая любовь
Киноафиша Сериалы Первая любовь Сезоны Сезон 1

Первая любовь, 1 сезон

Young Love
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первая любовь»

В 1-м сезоне сериала «Первая любовь» представлен честный взгляд на мир афроамериканской молодой семьи родителей-миллениалов, которые отчаянно и усердно пытаются совместить свою карьеру, супружеские отношения, родительские обязанности и решение социальных проблем. Главные герои привыкли поддерживать друг друга в любых начинаниях. Однако при этом взрослые стремятся к лучшей жизни и хотят воспитывать детей так, чтобы их отпрыски ни в чем не нуждались. Иногда им непросто бывает угнаться за стремительно меняющейся динамикой современной жизни. При этом дети чаще всего хотят получить лишь внимание.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 21 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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