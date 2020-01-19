В 1 сезоне 6 серии сериала «911: Одинокая звезда» в Техасе происходит чудовищное дорожно-транспортное происшествие. Спасатели вынуждены переливать кровь прямо на месте автокатастрофы. Оуэн встречается с бывшим начальником пожарной части.
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