В 1 сезоне 2 серии сериала «911: Одинокая звезда» службы быстрого реагирования вынуждены принимать новые вызовы. Мишель хочет протянуть руку помощи мальчику, страдающему от астмы. Неожиданно это позволяет ей раскрыть семейный секрет.
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