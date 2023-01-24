Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

911: Одинокая звезда 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала 911: Одинокая звезда
Киноафиша Сериалы 911: Одинокая звезда Сезоны Сезон 4

9-1-1: Lone Star 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «911: Одинокая звезда»

В 4 сезоне сериала «911: Одинокая звезда» 126-й спасательный экипаж вновь мчится на помощь людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. Томми неожиданно встречает в Остине своего родственника. Оуэн срывается прямо во время встречи со своим психотерапевтом и рискует получить отстранение от работы. Он отправляется в Лос-Анджелес, чтобы встретиться лицом к лицу со своим отцом и некоторыми болезненными детскими воспоминаниями. Тем временем в городе не перестают происходить несчастные случаи. Один мужчина падает в мусороуборочный комбайн, на другого нападает аллигатор, а мать пытается спасти детей из аварии.

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала 911: Одинокая звезда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Новая горячность The New Hotness
Сезон 4 Серия 1
24 января 2023
Новый горячий беспорядок The New Hot Mess
Сезон 4 Серия 2
31 января 2023
Плачущий волк Cry Wolf
Сезон 4 Серия 3
7 февраля 2023
Заброшенный Abandoned
Сезон 4 Серия 4
14 февраля 2023
Человеческие ресурсы Human Resources
Сезон 4 Серия 5
21 февраля 2023
Это не дрель This Is Not A Drill
Сезон 4 Серия 6
28 февраля 2023
Дорогой Томми Tommy Dearest
Сезон 4 Серия 7
7 марта 2023
Контролируйте уродов Control Freaks
Сезон 4 Серия 8
14 марта 2023
Убийство на дороге Road Kill
Сезон 4 Серия 9
21 марта 2023
Распродажи Sellouts
Сезон 4 Серия 10
28 марта 2023
Двойные неприятности Double Trouble
Сезон 4 Серия 11
4 апреля 2023
Проведи пальцем влево Swipe Left
Сезон 4 Серия 12
11 апреля 2023
Открыто Open
Сезон 4 Серия 13
18 апреля 2023
Высунув языки Tongues Out
Сезон 4 Серия 14
25 апреля 2023
Доноры Donors
Сезон 4 Серия 15
2 мая 2023
Разделенный дом A House Divided
Сезон 4 Серия 16
9 мая 2023
Сошедший с рельсов Off The Rails
Сезон 4 Серия 17
16 мая 2023
В болезни и в здравии In Sickness and in Health
Сезон 4 Серия 18
16 мая 2023
График выхода всех сериалов
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке
С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше