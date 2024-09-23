Меню
911: Одинокая звезда 2020 - 2025, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
9-1-1: Lone Star
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
23 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
9.0
Оцените
11
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала 911: Одинокая звезда
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Обе стороны, сейчас
Both Sides, Now
Сезон 5
Серия 1
23 сентября 2024
Крушения поездов
Trainwrecks
Сезон 5
Серия 2
30 сентября 2024
Cl2
C12
Сезон 5
Серия 3
7 октября 2024
Мой путь
My Way
Сезон 5
Серия 4
14 октября 2024
Удар грома
Thunderstruck
Сезон 5
Серия 5
21 октября 2024
Голая правда
Naked Truth
Сезон 5
Серия 6
4 ноября 2024
Детишки
Kiddos
Сезон 5
Серия 7
11 ноября 2024
Тихие
The Quiet Ones
Сезон 5
Серия 8
18 ноября 2024
Падение с небес
Fall from Grace
Сезон 5
Серия 9
2 декабря 2024
Все, кто бродит
All Who Wander
Сезон 5
Серия 10
20 января 2025
Воздействие
Impact
Сезон 5
Серия 11
27 января 2025
Встреча выпускников
Homecoming
Сезон 5
Серия 12
3 февраля 2025
