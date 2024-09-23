Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

911: Одинокая звезда 2020 - 2025, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала 911: Одинокая звезда
Киноафиша Сериалы 911: Одинокая звезда Сезоны Сезон 5

9-1-1: Lone Star 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала 911: Одинокая звезда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Обе стороны, сейчас Both Sides, Now
Сезон 5 Серия 1
23 сентября 2024
Крушения поездов Trainwrecks
Сезон 5 Серия 2
30 сентября 2024
Cl2 C12
Сезон 5 Серия 3
7 октября 2024
Мой путь My Way
Сезон 5 Серия 4
14 октября 2024
Удар грома Thunderstruck
Сезон 5 Серия 5
21 октября 2024
Голая правда Naked Truth
Сезон 5 Серия 6
4 ноября 2024
Детишки Kiddos
Сезон 5 Серия 7
11 ноября 2024
Тихие The Quiet Ones
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 2024
Падение с небес Fall from Grace
Сезон 5 Серия 9
2 декабря 2024
Все, кто бродит All Who Wander
Сезон 5 Серия 10
20 января 2025
Воздействие Impact
Сезон 5 Серия 11
27 января 2025
Встреча выпускников Homecoming
Сезон 5 Серия 12
3 февраля 2025
График выхода всех сериалов
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше