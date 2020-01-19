В 1 сезоне 5 серии сериала «911: Одинокая звезда» спасатели вынуждены разнимать мужчин, которые устроили потасовку в стриптиз-баре. После этого инцидента Джози и Пол серьезно беседуют. Оуэн по-прежнему ходит на химиотерапию, но его организм сдает.
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