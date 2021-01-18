Меню
911: Одинокая звезда 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала 911: Одинокая звезда
9-1-1: Lone Star 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «911: Одинокая звезда»

Во 2 сезоне сериала «911: Одинокая звезда» действие разворачивается в техасском городе Остине, где каждый день происходят масштабные аварии, опасные происшествия и даже природные катаклизмы. Главный герой — капитан пожарной охраны Оуэн Стрэнд — пытается восстановить местную пожарную часть, которая была почти полностью уничтожена в результате взрыва. Вместе с другими сотрудниками экстренных служб Оуэн спасает десятки человек и создает ощущение безопасности в Остине. Порой герою приходится сталкиваться со сложным жизненным выбором, требующим немедленного решения.

Рейтинг сериала

9.0
7.3 IMDb
Снова в седле Back in the Saddle
Сезон 2 Серия 1
18 января 2021
2100°
Сезон 2 Серия 2
25 января 2021
Держите линию Hold The Line
Сезон 2 Серия 3
1 февраля 2021
Друзья с льготами Friends With Benefits
Сезон 2 Серия 4
8 февраля 2021
Трудные разговоры Difficult Conversations
Сезон 2 Серия 5
15 февраля 2021
Все и их брат Everyone And Their Brother
Сезон 2 Серия 6
22 февраля 2021
Перемещенные лица Displaced
Сезон 2 Серия 7
1 марта 2021
Плохой звонок Bad Call
Сезон 2 Серия 8
8 марта 2021
Спасительная благодать Saving Grace
Сезон 2 Серия 9
19 апреля 2021
Небольшая помощь от моих друзей A Little Help From My Friends
Сезон 2 Серия 10
26 апреля 2021
Медленный ожог Slow Burn
Сезон 2 Серия 11
3 мая 2021
Большая жара The Big Heat
Сезон 2 Серия 12
10 мая 2021
Однажды One Day
Сезон 2 Серия 13
17 мая 2021
Пыль в пыль Dust to Dust
Сезон 2 Серия 14
24 мая 2021
